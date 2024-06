Calcio, il futuro della Samagor: annunciati i tecnici delle giovanili

La US Samagor ha da poco annunciato i nomi degli allenatori che guideranno il settore giovanile per la stagione sportiva 2024/2025. Il triumvirato Chiappini – Di Palma – Sibilia, nell’ordine presidente, direttore generale e responsabile del settore giovanile, ha lavorato intensamente per definire l’organigramma tecnico della società.

Antonio Ferullo è stato confermato come allenatore dell’Under 15 Regionale, continuando il suo impegno nel formare giovani talenti.

Massimo Veroni, reduce dall’esperienza alla Polisportiva Carso dove ha ottenuto risultati significativi con l’Under 15 Elite, assumerà il ruolo di allenatore dell’Under 16 Elite della Samagor.

Carlo Graziano, con un background che include esperienze con Lazio, Latina Calcio 1932, Tor Sapienza e Citizen Academy, è stato scelto come allenatore dell’Under 17 Elite, portando con sé una vasta esperienza nel settore giovanile.

Giuseppe Trulli, con trascorsi con Vis Sezze, Aurora Vodice e come collaboratore tecnico al Latina Calcio 1932, guiderà invece l’Under 18 Regionale.

La Samagor si dice soddisfatta per la qualità del gruppo di tecnici selezionato, che affronterà una stagione intensa con la partecipazione a tre campionati Elite e due Regionali. Il lavoro prosegue ora concentrandosi sulla costruzione delle squadre per i prossimi campionati, con l’obiettivo di consolidare ulteriormente il settore giovanile e raggiungere risultati sempre più ambiziosi.