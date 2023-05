Calcio, il Latina a Monopoli per i playoff. Carica Di Donato

Tutto pronto questa sera per la prima gara dei playoff di Lega Pro che vedrà il Latina Calcio impegnato in casa del Monopoli. Una gara ad eliminazione diretta in cui i pontini avranno un solo risultato a disposizione: la vittoria. Sì, perché il Monopoli potrà giocare anche per il pareggio nell’arco dei novanta minuti che scatteranno questa sera dalle 20.30 visto il miglior piazzamento in classifica del girone C. Mister Di Donato annuncia battaglia: “Ci siamo allenati bene, siamo in forma. Sappiamo di avere di fronte una squadra forte ma vogliamo essere lo spauracchio di questi playoff. Magari così qualcuno si accorgerà di quanto è stato costruito a Latina in questo anno da un gruppo meraviglioso, frutto di due anni di duro lavoro”.

Mancheranno Pellegrino, Teraschi, Di Mino e Bordin a centrocampo. Recuperato Di Livio dall’infortunio, Di Donato punterà come sempre sul suo 3-5-2 marchio di fabbrica.