Torna a vincere e sorridere il Latina di Di Donato, che si aggiudica lo scontro salvezza con la Fidelis Andria lasciando lo scomodo ultimo posto in classifica.

Al Francioni decide Jefferson, servito da Tessiore, incornata alla sua maniera al 37′ del primo tempo. Prima del fischio d’inizio il saluto della Nord ad un ex sempre amato come Bobo Pilleddu e presente per l’occasione alo stadio. Il vantaggio del 37′ è stato lo spartiacque in positivo di una partita che il Latina aveva iniziato in sordina, lasciando campo a manovra alla Fidelis.

Il palo di Rosseti, rasoterra dal limite alla mezz’ora, ha dato coraggio ai padroni di casa, spingendoli verso il gol difeso con ordine, grazie anche ad un 3-5-2 più equilibrato e con conseguente maggiore densità a centrocampo.

Nella ripresa il Latina ha avuto la possibilità più volte di raddoppiare al 20’ Esposito, colpo di testa sventato da Dini con classico caso di gol fantasma. Al 25’ Nicolao ha fallito il tap-in sul rasoterra di Di Livio respinto da Dini.

Ma è un Latina che ha anche rischiato al 41’, quando Di Piazza ha ciccato il pallone davanti a Cardinali.

Ultimi minuti, di cui ben sei di recupero, per giunta con l’uomo di meno, a causa di un’ espulsione eccessiva, severa e imparziale ai danni di Amadio, dopo un alterco con il vero provocatore Carullo. Sofferenza comunque allungata da Marcucci, sul cui piede è capitato il bonus del 2-0.

Latina Calcio – Fidelis Andria 1 – 0

Latina Calcio 1932 (3-5-2): Cardinali, Giorgini, Amadio, Di Livio, Rosseti (15’ st Carletti), Barberini (38’ st Marcucci), Tessiore, Celli, Esposito, Atiagli (15’ st Nicolao), Andrade Siqueira (24’ st Teraschi). A disposizione: Alonzi, Ricci, Zini, De Santis, Sane, Mascia, Nicolao, Ercolano, Rossi. Allenatore: Di Donato.

Fidelis Andria 2018 (3-4-3): Dini, Carullo, Venturini, Bolognese, Di Noia (21’ st Bonavolontà), Lacassia (1’ st De Marino), Bubas (12’ st Alberti), Casoli, Tulli, Alcibiade (7’ st Sabatino), Zampano (12’ st Di Piazza). A disposizione: Vandelli, Dipinto, Avvantaggiato, Nunzella, Gaeta, Pelliccia. Allenatore: Ginestra.

Arbitro dell’incontro: Marco Emmanuele di Pisa.

Assistenti: Antonio Lalomia di Agrigento e Giacomo Monaco di Termoli.

Quarto Ufficiale: Cristian Robilotta di Sala Consilina.

Marcatori: 37’ pt Andrade Siqueira (L)

Espulsi: 41’ st Amadio (L)

Ammoniti: 17’ pt Di Livio (L), 40’ pt Tessiore (L), 17’ st Barberini (L), 24’ st Amadio (L);

Recuperi: 2’ pt; 6’ st.

Angoli: Latina Calcio 1932 6 Fidelis Andria 2018 0

Note: Spettatori totali 828