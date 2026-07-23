Caldo, ABC Latina cambia gli orari dei centri di raccolta a tutela dei lavoratori

Per proteggere gli operatori dal caldo intenso e ridurre l’esposizione al sole durante le ore più critiche della giornata, ABC Latina ha deciso di modificare gli orari di apertura di due Centri di Raccolta cittadini. Il provvedimento nasce nell’ambito delle misure adottate dall’azienda per contrastare i rischi legati allo stress termico, dopo un confronto tra il Direttore generale, il medico competente, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), il responsabile operativo e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLSA).

Dal 27 luglio al 15 settembre, salvo eventuali proroghe legate all’andamento delle temperature, i Centri di Raccolta di via Bassianese e Chiesuola saranno aperti con orario continuato dalle 7 alle 13, evitando così che il personale sia impegnato nelle fasce orarie più calde e maggiormente esposte al sole. Resta invece invariato l’orario dell’isola ecologica di via Massaro, che fino al 30 settembre continuerà a essere aperta dalle 9 alle 13, dal lunedì alla domenica.