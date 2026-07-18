Caldo, ancora bollino rosso nel Lazio: da martedì un lieve calo

Prosegue l’emergenza caldo nel Lazio. Anche oggi e domani i capoluoghi della regione saranno contrassegnati dal bollino rosso per le ondate di calore. Da domenica 19 luglio l’allerta massima interesserà Civitavecchia, oltre a Frosinone, Latina, Rieti, Roma e Viterbo.

La situazione, però, è destinata a migliorare a partire dall’inizio della prossima settimana. Lo spostamento dell’anticiclone africano verso ovest favorirà un graduale abbassamento delle temperature: già da lunedì il Nord Italia beneficerà di un primo calo termico, mentre da martedì anche il Centro vedrà le massime scendere intorno ai 32-34 gradi.

Nel frattempo, in diverse città sono state attivate misure straordinarie per affrontare l’emergenza, tra cui la distribuzione di acqua potabile e kit anticaldo, oltre a servizi di supporto psicologico e assistenza dedicati alle persone senza dimora e ai cittadini più fragili.