Caldo in aumento, giovedì bollino giallo a Latina

Secondo il bollettino del Ministero della Salute, infatti, con l’aumento progressivo delle temperature e dell’umidità, Latina passerà al livello di pre-allerta, contrassegnato dal bollino giallo, nella giornata di giovedì 18 giugno.

Il monitoraggio rientra nel Piano operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo sulla salute, che prende in esame 27 città italiane. Dopo una fase ancora relativamente tranquilla, il quadro è destinato a cambiare con l’avvicinarsi del fine settimana, quando l’aria più calda interesserà buona parte del Paese.

Per Latina il passaggio dal bollino verde al giallo segnala condizioni meteorologiche che, pur non rappresentando ancora un’emergenza, richiedono attenzione, soprattutto per anziani, bambini, persone fragili e soggetti con patologie croniche. Il livello giallo indica infatti una situazione di pre-allerta, in cui il caldo può iniziare a creare disagi nelle fasce più vulnerabili della popolazione.

Nel Lazio, oltre a Latina, giovedì saranno in giallo anche Frosinone, Rieti, Roma e Viterbo. Resta dunque alta l’attenzione su tutto il territorio regionale, mentre in altre città italiane la situazione sarà più critica: Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino passeranno al bollino arancione, livello che indica un rischio maggiore per la salute.

Le autorità sanitarie raccomandano prudenza nelle ore più calde della giornata, invitando a evitare l’esposizione diretta al sole, bere molta acqua, limitare gli sforzi fisici e prestare particolare attenzione alle persone più esposte agli effetti delle alte temperature.