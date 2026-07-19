Caldo: Latina anche oggi da bollino rosso, ma da domani temperature in calo

Anche oggi giornata da bollino rosso per il caldo a Latina. il capoluogo pontino e la sua provincia continuano a essere strette nella morsa di un’ondata di calore che sta portando temperature massime stazionarie intorno ai 33-34°C, ma con tassi di umidità così elevati da far percepire quasi 40°C nelle ore centrali della giornata, costringendo i cittadini a fare i conti con un’afa soffocante.

La svolta meteorologica però è vicina. L’alta pressione di matrice sub-tropicale inizierà a cedere a partire da domani, lunedì, per poi mostrare i segni di un vero e proprio cedimento tra martedì e mercoledì. L’ingresso di masse d’aria più fresca e instabile spazzerà via il caldo intenso, garantendo un generale e sensibile calo termico su tutto il territorio pontino. Questo cambio di rotta non sarà però privo di scossoni. Il forte contrasto termico tra il calore accumulato al suolo e le correnti fresche in arrivo provocherà un rapido aumento dell’instabilità atmosferica, con il rischio di temporali, localmente anche di forte intensità, che colpiranno in particolare le zone interne del capoluogo prima di regalare a tutti qualche giorno di meritato refrigerio.