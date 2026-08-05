Caldo record a Latina, arriva l’ordinanza a tutela degli animali

Ondate di calore da bollino rosso ed elevati tassi di umidità mettono a rischio gli animali domestici. Per prevenire colpi di calore, disidratazione e decessi dovuti all’incuria, la sindaca Matilde Celentano ha firmato un’ordinanza comunale con decorrenza immediata e valida fino al 30 settembre. “I cani e i gatti che vivono nelle nostre case non hanno strumenti autonomi per difendersi dal caldo soffocante o dall’asfalto arroventato – ha dichiarato la prima cittadina –. Proteggere la loro salute è un dovere civile e morale di tutta la comunità”.

Il provvedimento individua la fascia oraria tra le 10:00 e le 19:00 come la più critica, introducendo prescrizioni tassative su tutto il territorio comunale:

No all’ombra provvisoria: Vietato confinare gli animali in spazi esterni protetti solo da tende in tessuto o ombrelloni. L’accesso all’esterno nelle ore calde è consentito esclusivamente se presente una struttura fissa e permanente (come tettoie o muratura) con ombra costante, ventilazione e acqua fresca e potabile sempre disponibile.

Stop a veicoli e verande: Divieto assoluto di lasciare gli animali chiusi in auto, anche per pochi minuti e con i finestrini socchiusi, o di custodirli in verande vetrate ed edifici non coibentati soggetti all’effetto serra.

Protezione dalle ustioni: Vietata la sgambatura o la passeggiata su asfalto e pavimentazioni surriscaldate per evitare danni ai cuscinetti plantari.

Stop alle attività intense: Sospesi l’addestramento e l’attività motoria intensa fino alla fine di settembre.

I controlli sul rispetto dell’ordinanza sono affidati alla Polizia Locale, alle Guardie Zoofile volontarie e ai Servizi Veterinari dell’Asl di Latina. Per i trasgressori sono previste sanzioni amministrative fino a 500 euro, fatta salva la rilevanza penale nei casi più gravi per reati di maltrattamento o abbandono di animali. La sindaca invita tutta la cittadinanza a segnalare tempestivamente alle forze dell’ordine eventuali situazioni di pericolo.