California, caccia al killer della donna di Latina Veronica De Nitto

Il corpo della latinense Veronica De Nitto è stato trovato senza vita in California.

La giovane donna di 34 anni si era trasferita da qualche anno a San Francisco dal capoluogo pontino, raggiungendo la sorella e creandosi una famiglia.

Resta un mistero il delitto della povera Veronica, al vaglio della polizia californiana che sta dando la caccia al killer.

La tragica notizia giunta da oltreoceano, ha suscitato sgomento tra i tanti della zona che la conoscevano. In queste ore sono molti i messaggi di cordoglio che giungono dal web.

Si resta in attesa di aggiornamenti sul caso per stabilire quali siano le cause e le circostanze che hanno portato al decesso.