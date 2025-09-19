Cambio al vertice del NAS di Latina, arriva Cesa

Dopo otto anni, il Maggiore Felice Egidio lascia il comando del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Latin per assumere, dalla prossima settimana, la guida della Compagnia Carabinieri di Pontecorvo.

Sotto la sua direzione il NAS ha condotto operazioni di rilievo: da “Job Tax” contro lo sfruttamento dei braccianti e l’uso di pesticidi vietati, a “Blackout” sulla morte di un operaio in un cantiere privo di sicurezza, fino alle indagini “Farmaco Viaggiante” e “Fake For Drug” sul traffico illecito di medicinali. Nel periodo pandemico è stato inoltre scoperto un giro di falsi certificati vaccinali e di perizie psichiatriche irregolari.

Il testimone passa ora al Tenente Carmine Cesa, proveniente dal Nucleo Investigativo di Catania. Le visite istituzionali dei generali Covetti e Salsano hanno suggellato l’avvicendamento, che chiude una stagione segnata da indagini incisive a tutela dei cittadini.