Camera di Commercio: nuove sedi a Frosinone e Latina pronte entro il 2025

Il 2025 si preannuncia come un anno di rinnovamento per la Camera di Commercio, con l’apertura delle nuove sedi a Frosinone e Latina. Nei giorni scorsi, il Presidente Giovanni Acampora, accompagnato dal Segretario Generale Pietro Viscusi, dal Vicepresidente Luciano Cianfrocca e dal componente di Giunta Loreto Pantano, ha effettuato sopralluoghi presso i cantieri insieme ai responsabili delle ditte incaricate.

I dettagli delle nuove sedi

A Frosinone, la nuova sede sorgerà in un edificio storico situato in via Alcide De Gasperi, nel cuore del centro storico. L’area circostante, riqualificata dall’amministrazione comunale, include Largo Turriziani, ora un importante punto di aggregazione cittadina. La struttura sarà caratterizzata da ampi spazi luminosi, uffici moderni, una sala convegni e una galleria d’arte che ospiterà opere patrimonio della Camera di Commercio.

A Latina, la nuova sede sarà in via Diaz, in un edificio storico progettato nel 1943 dall’architetto Oriolo Frezzotti. La riqualificazione dell’immobile e delle aree adiacenti porterà vantaggi sia al tessuto economico che all’intera città. Anche qui sarà presente un centro convegni, pensato per ospitare eventi, presentazioni e incontri pubblici.

Il commento del Presidente Acampora

“Stiamo rispettando gli obiettivi prefissati. A breve, la Camera di Commercio potrà contare su due sedi di grande valore, funzionali e aperte alla collettività. Questi spazi rappresentano un ulteriore segnale di fiducia per il nostro territorio. Vogliamo proseguire nel solco di uno sviluppo capillare, supportando le imprese che sono il vero motore dell’economia locale,” ha dichiarato il Presidente.

Le nuove sedi non saranno solo luoghi operativi, ma anche spazi di condivisione destinati a stimolare il dialogo tra istituzioni, imprenditori e cittadini, rafforzando il legame tra la Camera di Commercio e il tessuto sociale ed economico di Frosinone e Latina.

L’inaugurazione è prevista entro l’estate 2025.