Camion in fiamme sulla Pontina, traffico bloccato verso Latina

Disagi nel pomeriggio sulla Pontina. Un camion ha preso fuoco all’altezza di Castel Romano, in direzione Latina, causando il blocco della circolazione.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e le forze di polizia per mettere in sicurezza l’area e gestire la viabilità. Al momento si registrano forti rallentamenti e lunghe code nel tratto interessato.

Sono in corso le operazioni di spegnimento e di rimozione del mezzo. Si consiglia agli automobilisti diretti verso Latina di prestare attenzione e, se possibile, utilizzare percorsi alternativi.