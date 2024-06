Camp 2024, una tre giorni a Norma targata Pisanti Sport Power

Calcio e vita, sport come crescita professionale e umana. E’ questo l’obiettivo della tre giorni di Camp, da domani al 25 al 27 giugno, organizzato a Norma dalla Pisanti Sport Power, al quale prendono parte ragazzi dai 15 ai 18 provenienti dal Lazio e da altre regioni italiane. “Una tre giorni all’insegna del vero sport – dice Luigi Pisanti della Pisanti Sport Power –, in cui attraverso il lavoro del qualificato staff, intendiamo migliorare i ragazzi non solo come calciatori, ma anche a crescere come persone, preparandoli ad affrontare le sfide future con determinazione e spirito sportivo. La nostra ambizione è che ognuno di loro lasci questo camp non solo con più fame agonistica di prima, ma con un rinnovato senso di fiducia in se stesso e nelle proprie capacità. Creiamo valore per i futuri atleti del domani, fornendo loro risorse, esperienza e trasmettendo la passione per lo sport, che contraddistingue ogni giorno la Pisanti Sport Power”.

Prima di trasferirsi in campo, la tre giorni inizierà domani mattina con un incontro presso la sede del museo civico, alla presenza dei calciatori. Relatori, oltre a Luigi Pisanti, Fabio Caiazzo CdA Sport e Salute, Michele Cioffi Coordinatore Nazionale Libertas e presidente del comitato provinciale Libertas Latina, Mario Pisanti già Campione Italiano di pugilato. Verranno riportati gli interventi anche del direttore generale Libertas Stefano Tacconi e il presidente del Comitato Pisa Libertas Francesca Bardino. Osserveranno il lavoro dei ragazzi alcune figure professionali come scouting di Lecce, Parma e Pontedera ed altre squadre professionistiche, oltre al procuratore sportivo Daniele Gravilli.

Staff tecnico costituito da professionisti del settore: insieme a Luigi Pisanti preparatore atletico e presidente della Pisanti Sport Power, responsabile dell’evento, figura professionale di grande esperienza nel mondo dello sport e nella preparazione atletica; Luca Ceretta, ex calciatore professionista, attuale allenatore Uefa B, figura di rilievo nel mondo del calcio; il preparatore dei portieri di grande esperienza Enrico Barbini; Ivan Rango, mental coach che fornirà ai ragazzi le risorse per ottimizzare anche le potenzialità mentali del singolo atleta; Giuseppe Pisanti, assistente apprendista nella preparazione atletica.