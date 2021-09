Campagna vaccinale all’ex Rossi Sud, l’Asl ringrazia la Croce Rossa

L’Asl di Latina ringrazia la Croce Rossa Italiana per l’impegno mostrato a favore di tutta la comunità attraverso la collaborazione per l’allestimento e gestione dell’HUB vaccinale presso l’ex Rossi Sud.

Dal 18 settembre a seguito della mutata esigenza vaccinale, che potrà essere gestita con le sole risorse aziendali, ma dove la politica vaccinale nazionale richiedesse nuovi interventi massivi la collaborazione potrà essere riattivata.

Le dosi di vaccino anti Covid-19, somministrate, durante il periodo di collaborazione con la Croce Rossa Italiana presso l’ex Rossi Sud sono state ad oggi 84.379.

Si coglie l’occasione per ringraziare il Comitato di Latina della Croce Rossa Italiana, per il supporto e sforzo organizzativo, in particolare dei volontari, che si sono spesi a favore delle persone che hanno scelto l’ex Rossi Sud per vaccinarsi, e ha permesso di concorrere al raggiungimento di importanti risultati nell’esecuzione del programma vaccinale dell’Asl di Latina.

La Direzione si auspica che possa continuare questa sinergia con la Croce Rossa locale per attuare iniziative congiunte nei diversi ambiti di collaborazione, finalizzati ad assicurare una sanità di qualità vicina al cittadino.