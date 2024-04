Campagna(Pd):”Dal Comune nessuna iniziativa per il 25 aprile: un fatto inquietante”

L’attacco arriva dall’opposizione e a lanciarlo è Valeria Campagna, consigliere comunale e capogruppo del Pd di Latina. Nella nota diffusa viene evidenziata la scelta dell’amministrazione Celentano di non aver organizzato o promosso alcuna iniziativa in occasione della Festa della Liberazione di domani.

“Su nessuno dei canali ufficiali del Comune – si legge nella nota –, sito web o social, si trovano riferimenti alle iniziative locali relative al 25 aprile. Non può trattarsi di una semplice svista ma, evidentemente, di un preciso orientamento ideologico impresso dall’amministrazione comunale di Destra. Il 25 aprile rappresenta un giorno fondamentale della storia del nostro Paese e non sono tollerabili opinioni o punti di vista. Riteniamo dunque gravissimo che un’amministrazione, le cui funzioni affondano su una Costituzione che è una Costituzione antifascista, decida di non rendere omaggio a questa giornata in alcun modo.

La situazione è aggravata dal fatto che proprio in queste ore è stato presentato il nuovo sito del Comune di Latina al cui interno troviamo riferimenti, per esempio, alla giornata della terra; alla rete delle città marciane; alla giornata del Made in Italy. Ma nulla sulla Festa della Liberazione. Altri comuni vicini invece non si sono comportati allo stesso modo, dando evidenza delle manifestazioni istituzionali per la Festa della Liberazione. Penso ad esempio al Comune di Aprilia, guidato dal centrodestra. Nessun dubbio, allora, che si tratti di una scelta e non di una svista. Una cosa che riteniamo, francamente, inquietante”.