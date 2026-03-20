Campionati Italiani, domani ultima giornata alla Boxe Latina

Domani si torna a combattere sul ring della Boxe Latina. Il PalaBoxe di via Aspromonte ospita infatti la giornata conclusiva della tappa pontina della fase regionale dei Campionati Italiani Under 19 maschili e femminili. Appuntamento a partire dalle 16, per un’altra giornata di incontri, che già gli scorsi 14 e 15 marzo, ha portato a Latina società e pugili da tutto il Lazio. Il programma prevede 14 match, di cui 11 maschili e 3 femminili. Nella categoria femminile si tratta di 3 finali, mentre in quella maschile ci sono eliminatorie e semifinali. La Boxe Latina fa il tifo per Mattia Turrin, che affronterà Domenico Pofi della Life Center. Categoria dei 65 kg.

Chi vince disputerà la finale il giorno dopo nella riunione della Silicella Boxing, nell’omonima via a Roma. Nell’altra semifinale ci sono Matteo Liberati della Boxe Angelocore e Alessandro Facioni del team Il Gladiatore. Nella buona sostanza, chi vincerà avrà la possibilità di studiare dal vivo l’avversario al quale contenderà il passaggio alla fase nazionale. Mattia Turrin si presenta all’appuntamento forte dei suoi cinque titoli italiani consecutivi, dall’Under 15 all’Under 19. Si lavora per l’obiettivo della sesta medaglia d’oro di fila, che gli consentirebbe di scrivere un’altra pagina di storia della Boxe Latina e della provincia pontina, che già ne applaude i risultati conseguiti sino ad ora.

Vincere domani vorrebbe dire concludere al meglio la tre giorni di pugilato alla Boxe Latina, che era iniziata con la vittoria fuori torneo dell’Under 15 46 kg Matteo Ciotti, su Alessio Ungureanu della Parisi Boxe. Un momento particolarmente positivo per la Boxe Latina, che ha arricchiato di recente la sua bacheca con la vittoria al Mura di Aurora Turrin (Under 17 52 kg) ed è risultata nella classifica di merito FPI, secondo i risultati e le attività del 2025, prima società nel Lazio e 12a in Italia. Un motivo di forte soddisfazione nell’anno del 70° anniversario di fondazione.