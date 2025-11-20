Campionati Italiani, Mattia Turrin cerca il quinto oro consecutivo

Mattia Turrin è pronto a scrivere una nuova pagina della sua storia da pugile e della società di appartenenza, la Boxe Latina vicina ai 70 anni dalla fondazione.

L’Under 19 60 kg proverà in Sardegna a conquistare il quinto Campionato Italiano consecutivo. Sarebbe un record per il pugilato della città dalle sue origini, come già lo è stato il terzo e quarto titolo consecutivo.

Appuntamento da domani 21 a domenica 23 sul ring del Geovillage Sport di Olbia. Mattia si presenta imbattuto in Italia con un record complessivo di 62 vittorie, un pari e cinque sconfitte, su un totale di 68 incontri.

Già definità la griglia degli abbinamenti.

Debutto nei quarti finale contro il padrone di casa Filippo Minniti (24V, 13 N, 16 S), della Boxing Team Erittu di Sassari. Oltre all’avversario, Turrin farà i conti anche con il fattore ambientale, avendo un pubblico ragionevolmente dalla parte di Minniti.

La Boxe Latina applaude intanto il 44 kg Under 15 Guglielmo Morelli, che nei Campionati Italiani a Roseto degli Abruzzi, ha disputato un ottimo match contro Flavio Grieco, ma ha prevalso ai punti l’atleta delle Fiamme Oro e Nazionale con la rappresentativa guidata da Patrizio Oliva e dai maestri della Boxe Latina Rocco Prezioso e Mirco Turrin, reduce dagli Europei di Budva in Montenegro.

In materia di Europei, Aurora Turrin, 52 kg Under 17 è di nuovo in Nazionale nel centro sportivo della Cecchignola, raduno di ultime sessioni utili al responsabile tecnico Giulio Coletta e il suo staff, per definire la lista delle convocate per Kieambun in Germania, dove la rassegna continentale si disputerà dall’ 8 al 18 dicembre.