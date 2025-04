Campionati Italiani Under 19, fase regionale assegnata alla Boxe Latina

Dal 25 aprile al 4 maggio, circa 80 pugili sul ring del PalaBoxe. Attesa per Mattia Turrin, a caccia del quinto titolo consecutivo.

Boxe Latina ancora una volta protagonista nel panorama pugilistico nazionale. La storica società pontina, nata nel 1956, si avvicina al settantennio ospitando la fase regionale dei Campionati Italiani Under 19. Appuntamento sul ring del PalaBoxe di via Aspromonte nelle giornate del 25 e 27 aprile, il 3 e 4 maggio. Due fine settimana consecutivi, con la doverosa interruzione del 26 aprile, giorno dei funerali di Papa Francesco.

Evento della Federazione Pugilistica Italiana, Comitato Regionale Lazio, che rappresenta una vetrina importante anche in ottica Nazionale, in vista dei prossimi appuntamenti della World Boxing per gli azzurri, ex Youth, oggi Under 19.

A Latina, tra atlete e atleti, sono attesi circa 80 pugili, che disputeranno oltre 50 match in totale. Il programma delle quattro giornate prevede le operazioni di visita medica e peso dalle 13 alle 15, inizio dei match alle 17.

Grande attesa alla Boxe Latina per il pugile di casa Mattia Turrin, 60 kg, che vanta ben quattro titoli tricolori consecutivi. Imbattuto in Italia, un record di 55 vittorie su 58 incontri, Mattia salirà sul ring sabato 3 maggio, contro il pugile che uscirà vincitore nel confronto tra Mirko Cottignola (New Versus) e Alessandro Giovagnoli (Il Gladiatore).

Il pugile pontino punta chiaramente al quinto titolo consecutivo, che sarebbe un ulteriore primato nella storia della boxe del capoluogo. Nelle ultime edizioni, dai Campionati Italiani sono arrivate ben 20 medaglie per i pugili della Boxe Latina, somma prestigiosa di 15 ori, 2 argenti e 3 bronzi.