“Campioni a Gaeta”: beneficenza per il Reparto Pediatrico Dono Svizzero

Sabato 27 maggio dalle ore 14:30 fino alle 19:00, con ingresso libero, lo stadio comunale “Antonio Riciniello” di Gaeta ospiterà la prima edizione del torneo Calcistico Giovanile “Campioni a Gaeta”, promossa ed organizzata da Francesco Gullo ex calciatore del Cervia.

A partire dagli Esordienti, Pulcini, Primi calci fino Piccoli amici di diverse società, si affronteranno allo stadio di Gaeta. I fondi raccolti andranno in beneficenza per l’acquisto di giocattoli destinati al Reparto Pediatrico dell’Ospedale “Dono Svizzero” di Formia.

Commenta il Sindaco Cristian Leccese dicendo che: “Siamo lieti di ospitare un torneo che rientra in una tappa nazionale del progetto Campioni in Tour giunto alla sua 13° edizione. Un progetto ideato da Francesco Gullo promotore di una lodevole iniziativa che sosteniamo ed ospitiamo nella nostra città con grande piacere. Attraverso lo sport, mettiamo in campo un’azione di sensibilizzazione promuovendo la solidarietà e vicinanza ai giovani pazienti del reparto di pediatria del Dono Svizzero di Formia. Nel ringraziare Gullo per aver scelto Gaeta, intendo rivolgere un plauso al delegato allo Sport Luigi Ridolfi per aver portato a Gaeta il progetto e alla Società PGS Don Bosco Gaeta attraverso il suo Presidente Nino Arena per l’adesione e per aver espletato gli aspetti burocratici inerenti il regolamento FIGC. Un bel torneo che fa tappa a Gaeta per la prima volta, promosso da Ridolfi che adesso vede un ulteriore sostegno nel neo-delegato Francesco Di Fonzo che con il suo giovanile entusiasmo apporterà ulteriore forza ed energia anche a questa iniziativa”.

Termina Gigi Ridolfi dichiarando che: “Gaeta risponde presente ed aderisce con grande entusiasmo ad una bellissima manifestare. Ringraziamo Francesco Gullo per aver inserito la nostra città in un tour nazionale che vede scendere in campo oltre i ragazzi della PGS Don Bosco Gaeta, anche il Cellole Calcio, il Sabaudia Calcio, il Cisterna Calcio e Insieme Formia. Sarà una giornata di festa all’insegna dello sport e della solidarietà. Avremo soprattutto modo ed occasione di manifestare concretamente la nostra vicinanza ai piccoli degenti del Dono Svizzero”.