Campo Boario, 4 nuovi ascensori nel lotto 50 di via Pionieri della Bonifica

Sono in totale quattro i nuovi ascensori attivati da Ater Latina nel lotto 50, meglio conosciuto come Torri Gemelle, di via Pionieri della Bonifica a Campo Boario. Si tratta di un intervento definito con il bonus fiscale del 75% per l’ abbattimento delle barriere architettoniche, che consente una migliore qualità della vita a 174 famiglie che vivono nel complesso abitativo. L’intervento è stato portato a termine con le migliori tecnologie disponibili e meno impattanti, il tutto al costo complessivo di circa 300mila euro.

“Ringrazio, prima di tutto – ha spiegato il presidente di Ater Latina, Enrico Dellapietà – gli uffici tecnici dell’ azienda ed in particolare l’ architetto Laura Savelli, per il lavoro svolto. Inoltre – continua il presidente – vorrei mettere in evidenza come stiamo cercando con le risorse disponibili di tenere alto il livello dei servizi che mettiamo a disposizione di quanti vivono dentro immobili da noi gestiti, un lavoro oneroso e difficile su cui richiamiamo anche la partecipazione attiva di tutti per ridurre al minimo gli atti vandalici. Ater Latina – conclude Enrico Dellapietà – gestisce in tutta la provincia 8000 alloggi, un impegno enorme su cui ci attiviamo con professionalità”.