Campo “Vincenzo D’Amico”, Celentano: “Presidio di inclusione sociale”

Il Comune di Latina ha pubblicato all’albo pretorio la determinazione a contrarre per l’affidamento in concessione della gestione del campo sportivo “Vincenzo D’Amico”, situato nel quartiere Nuova Latina, tra via Cilea, via Caldara e via Paganini.

La struttura, realizzata con fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, rappresenta uno degli interventi più rilevanti nel settore dell’impiantistica sportiva cittadina. L’impianto polivalente comprende campi da calcio a 5, basket, pallavolo, tennis, padel, bocce, una pista di atletica, un percorso vita e aree verdi attrezzate.

L’Amministrazione comunale ha impostato la procedura di gara con un’attenzione particolare alla funzione sociale dell’impianto. Nel capitolato, infatti, è prevista anche una clausola sociale che punta a garantire accessibilità, inclusione e sostegno alle fasce più fragili della popolazione.

“L’affidamento del ‘Vincenzo D’Amico’ non è solo un atto amministrativo, ma un impegno verso la comunità – ha dichiarato il sindaco Matilde Celentano –. Questo impianto porta il nome di un grande sportivo e deve essere all’altezza dei valori che rappresentava”.

Il sindaco ha sottolineato come la scelta della clausola sociale sia centrale nella visione dell’Amministrazione: “Lo sport deve essere davvero di tutti. Il gestore dovrà essere un partner nel favorire inclusione, con spazi e tariffe agevolate per giovani, persone con disabilità e associazioni del territorio. Un impianto in un quartiere come Nuova Latina deve essere un punto di aggregazione, legalità e solidarietà”.

Sulla gestione è intervenuto anche l’assessore allo Sport Andrea Chiarato, che ha spiegato come la concessione avrà durata di otto anni e comprenderà anche manutenzione e custodia della struttura. “Stiamo lavorando – ha aggiunto – per rendere l’impianto fruibile nel più breve tempo possibile, nelle more della gara”.

Chiarato ha poi evidenziato il lavoro degli uffici: “Ringrazio la dirigente Pacifico per l’impegno sulla gestione degli impianti sportivi. Con questa amministrazione siamo arrivati alla settima procedura di gara, un risultato significativo rispetto al passato”.

La documentazione completa, comprensiva del capitolato, è disponibile sull’albo pretorio online del Comune di Latina.