Campodimele, cade dalla scala mentre sistema la fibra: operaio ferito

Nel corso del pomeriggio di ieri a Campodimele, i Carabinieri della locale Stazione di Lenola, intervenivano per un infortunio sul lavoro. Mentre era su una scala intento a sistemare un cavo in fibra ottica collocato su un palo, un cittadino albanese classe 84 residente a Formia, ha perso l’equilibrio ed è caduto nel sottostante fossato battendo il volto e riportando lesioni facciali. L’uomo è stato soccorso dal personale del 118 ed elitrasportato presso il nosocomio di Latina dove si trova tutt’ora ricoverato, ma non in pericolo di vita.