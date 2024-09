Campoleone: indignazione per il furto della bici di Anna, scomparsa a 15 anni

Un episodio di profonda tristezza e indignazione ha colpito la comunità di Campoleone. È stata rubata la bicicletta di Anna Maione, la giovane promessa della pallavolo, deceduta l’anno scorso all’età di 15 anni a causa di un aneurisma. La bici, che i genitori avevano lasciato nello stesso punto dove la loro figlia l’aveva parcheggiata l’ultima volta, è scomparsa dall’androne del palazzo di famiglia. La notizia del furto ha scosso l’intera comunità locale, già profondamente segnata dalla tragica perdita di Anna.

Il padre di Anna, Giuseppe Maione, ha lanciato un appello sui social per ritrovare la bicicletta, confidando che chiunque abbia visto qualcosa possa farsi avanti. “Non è la bici che mi ricorda mia figlia, ma questo gesto mi ha profondamente colpito,” ha dichiarato il signor Maione, sottolineando la gravità dell’atto e la difficoltà crescente di vivere in un quartiere che un tempo considerava come una grande famiglia.

La comunità di Campoleone e Aprilia si è mobilitata per aiutare la famiglia Maione a ritrovare la bici, sperando che l’autore del furto possa restituirla, magari anonimamente. Un’amica di famiglia ha espresso sui social la speranza che chi ha commesso questo gesto possa mettersi una mano sulla coscienza e riconsegnare l’oggetto, alleviando almeno in parte il dolore della famiglia di Anna.