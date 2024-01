Campoleone, tenta di rubare un’auto alla stazione: bloccato

Tenta di rubare un’auto parcheggiata alla stazione ferroviaria di Campoleone, a sorprenderlo però i carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia che, una volta notato un 28enne tunisino, lo hanno bloccato e tratto in arresto in flagranza di reato.

Il proprietario dell’auto, che era appena salito sul treno per Napoli, per andare a lavoro, è stato rintracciato ed immediatamente avvisato. L’arrestato, sotto disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Caserma di Aprilia, in attesa del rito direttissimo fissato per domani.