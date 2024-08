Campoverde, 9 lavoratori irregolari: azienda sospesa e sanzione da €50.000

Continuano le attività di contrasto al caporalato in agricoltura e l’impiego irregolare di manodopera.

Durante l’operazione, portata avanti da vari nuclei del corpo dei Carabinieri provinciali, è stato denunciato in stato di libertà un cittadino bangladese del 1995, residente a Roma e titolare di una ditta individuale con sede legale ad Aprilia e fondo agricolo a Campoverde.

Le indagini hanno rivelato che l’uomo impiegava tre lavoratori bengalesi privi di permesso di soggiorno e sei lavoratori in nero. Adottato quindi il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

I Carabinieri stanno anche verificando la possibilità di richiedere permessi di soggiorno speciali per i tre lavoratori extracomunitari, similmente a quanto avvenuto per altri lavoratori indiani impiegati illegalmente in un’altra azienda agricola, dove recentemente ha perso la vita Singh Satnam.

Inoltre, sono state elevate ammende per un totale di 2.278,14 euro e sanzioni amministrative per 51.480,00 euro.