Campoverde, anni di vessazioni alla madre: 30enne finisce in carcere

Un lungo periodo di comportamenti violenti e minacciosi culminato con l’arresto. È quanto emerso dalle indagini dei Carabinieri della Stazione di Campoverde, che nella giornata di martedì hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 30enne di Aprilia.

Il provvedimento, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Latina su richiesta della Procura guidata dal dottor Gregorio Capasso, scaturisce da un’attività investigativa avviata dopo un intervento risalente al 1° aprile scorso.

In quella circostanza, i militari erano intervenuti nell’abitazione dell’uomo, dove lo stesso stava minacciando e insultando la madre, arrivando anche a sfogare la propria aggressività sugli arredi domestici.

Le successive verifiche hanno fatto emergere una situazione ben più grave e radicata: secondo quanto ricostruito, le condotte vessatorie non erano episodiche, ma si ripetevano da anni, fin dal giugno 2019.

Alla luce degli elementi raccolti, l’Autorità Giudiziaria ha disposto la misura cautelare più severa. L’uomo, dopo le procedure di rito, è stato trasferito nel carcere di Roma Rebibbia, dove rimane a disposizione della magistratura.