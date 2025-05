E’ arrivata la condanna definitiva da parte del Tribunale di Roma per la grave accusa di violenza sessuale e contestualmente, nella giornata di ieri, l’arresto per un uomo di Campoverde di 31 anni del posto. Ad eseguire l’ordine di carcerazione sono stati i Carabinieri. L’uomo è stato condannato infatti a 2 anni e 8 mesi per il reato che si è consumato nel 2023 a Velletri. Il 31enne è stato trasportato nella giornata di ieri presso la casa circondariale di via Aspromonte, a Latina.