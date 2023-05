Campoverde resta senza acqua, domani scuole chiuse

L’amministrazione comunale informa che il primo cittadino ha firmato un’ordinanza relativa alla chiusura nella giornata del 4 maggio 2023 dei plessi dell’istituto comprensivo “G. Matteotti” siti in località Campoverde, plesso scuola dell’infanzia di via Orazio e plesso della scuola primaria di via Mediana Cisterna. Il provvedimento si è reso necessario per una interruzione idrica nel quartiere Campoverde prevista per la giornata di giovedì 4 maggio. Tale interruzione idrica permetterà alla società Acqualatina di effettuare dei lavori di riparazione sulla condotta adduttrice Giannottola – Tor del Giglio.