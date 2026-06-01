Campoverde, sconterà 10 anni di carcere per mafia: l’arresto

Un arresto di spessore quello messo a segno lo scorso sabato dai carabinieri della stazione di Campoverde. I militari hanno tratto in arresto un 47enne del posto, volto già noto alle forze dell’ordine, sul quale pendeva un ordine di carcerazione definitivo.

L’uomo è stato condannato a una pena pesante: dovrà espiare 10 anni e 5 mesi di reclusione.

L’ordine di carcerazione è stato emesso dalla Procura della Repubblica presso la Corte d’Appello di Napoli. I reati per cui l’uomo è stato riconosciuto colpevole sono di massima gravità e si riferiscono a un periodo compreso tra il 2016 e il 2021 in territorio campano.

Nello specifico, il 47enne è stato condannato per: associazione di tipo mafioso, furto aggravato e trasferimento fraudolento di valori.