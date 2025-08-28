Campoverde, tre lavoratori in nero in azienda: multe per 20mila euro

Tre lavoratori senza contratto, documenti di sicurezza inesistenti e formazione mai avviata. È quanto hanno scoperto i Carabinieri durante un controllo in un’azienda di Campoverde, conclusosi con la sospensione immediata dell’attività.

Gli uomini dell’Arma, affiancati dal Nucleo Ispettorato del Lavoro di Latina, hanno passato al setaccio la posizione di cinque dipendenti: per tre di loro non era stata comunicata l’assunzione. Una violazione che ha fatto scattare la maxi-sanzione prevista dalla legge.

A carico del titolare, un 49enne del posto, sono emerse anche gravi inadempienze in materia di sicurezza: assenza del Documento di Valutazione dei Rischi, nessuna sorveglianza sanitaria e corsi di formazione mai svolti.

Il conto finale parla chiaro: oltre 20mila euro di sanzioni e un procedimento penale aperto a carico del responsabile dell’azienda.