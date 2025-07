Campus Internazionale di Musica di Latina, terzo mandato per Elisa Cerocchi

Terzo mandato per Elisa Cerocchi alla presidenza del Campus Internazionale di Musica di Latina, che sarà in carica per i prossimi quattro anni.

“Il Campus rappresenta per me una famiglia in cui la musica, l’arte e la relazione umana si fondono in modo unico” ha scritto Elisa Cerocchi ai componenti del Consiglio generale della Fondazione Campus Internazionale di Musica.

Fra le tante attività introdotte nella recente gestione della Cerocchi, c’è la stagione di musica da camera “I concerti d’autunno” al Circolo Cittadino di Latina protagonisti giovani interpreti segnalati dai più autorevoli centri di alta formazione esistenti in Italia e le ultime due edizioni del Concerto di Capodanno in collaborazione con il Comune di Latina. Sono stati valorizzati gli archivi musicali del Campus, per cui studiosi, ricercatori, docenti e giovani musicologi hanno dedicato saggi e tesi di laurea specifici sui fondi presenti negli archivi. Sono state accolte nel biennio 2017-18, due edizioni del Laboratorio dell’Orchestra Nazionale dei Licei musicali, esperienza unica in Italia promossa dal MIUR e dalla Rete nazionale dei licei musicali. Il Campus inoltre è stato invitato a collaborare al programma Erasmus+, destinato a studenti europei della scuola secondaria che sono stati accolti a Latina.

Tanti altri poi i progetti che hanno coinvolto l’attività del Campus: da Archivissima aperto agli archivi del territorio, alle collaborazioni con il FAI e la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio delle Province di Frosinone e Latina, grazie alla quale il Campus ha inaugurato, con interventi musicali e concerti, l’apertura di importanti siti archeologici, fra cui il più recente il Teatro Romano di Terracina.

Importante rilievo è stato dato nel biennio 2023-24 alle celebrazioni del 20° anniversario della scomparsa e il 120° della nascita di Goffredo Petrassi: un omaggio al grande compositore, considerato tra i più influenti del Novecento, la cui personalità è intimamente legata alla storia del Festival Pontino e del Campus. A queste iniziative si sommano altri progetti ed esperienze che negli ultimi due mandati della Cerocchi hanno visto il Campus crescere, senza nascondere le crescenti difficoltà economiche di una istituzione culturale che ne ha fortemente sofferto.

Dichiara la Cerocchi: “Questo incarico mi ha dato gratificazioni e responsabilità, cui non mi sottraggo. Con lo stesso amore e la stessa disponibilità di sempre, sono pronta a continuare il lavoro sostenendo il Campus nel suo cammino futuro, con lo sguardo di chi crede nel valore della bellezza, della formazione e della condivisione. Il Campus ha forza, capacità e ricchezza umana e culturale per proseguire il suo cammino”.