“Canale 25” – la Dance Project Studio infiamma il D’Annunzio di Latina

Ieri sera, sul palco del Teatro D’Annunzio di Latina, è andato finalmente in scena lo spettacolo di fine anno della scuola di danza ‘Dance Project Studio’, diretta con dedizione e talento da Valentina Serrano.

Tutt’altro che un semplice saggio, “Canale 25” è stato un vero omaggio alla Televisione e al suo immaginario collettivo, attraverso le sigle cult e le colonne sonore tra le più belle dei film più iconici della storia italiana, come Il Gattopardo, La Dolce Vita, ma anche serie TV come Beverly Hills 90210, Grey’s Anatomy, Il principe di Bel-Air. Il filo conduttore dello spettacolo parte dal Telegiornale, in un racconto in cui la danza e la recitazione si fondono per accompagnare il pubblico in un viaggio ricco di emozioni, memoria e spettacolo.

A dare voce e corpo a questa narrazione teatrale, gli attori Giulia Tramentozzi e Dario De Francesco, che con copiosa ironia e intensità hanno guidato gli spettatori tra risate, riflessioni e coreografie di altissimo livello.

Lo spettacolo ha anche reso omaggio a grandi icone femminili della musica italiana: Raffaella Carrà, Mina e Mia Martini, donne forti del nostro paese, che con il loro talento hanno segnato, e continuano a segnare, intere generazioni.

Presente in poltrona anche il sindaco di Latina, Matilde Celentano, che ha voluto lasciare un saluto esprimendo il proprio sostegno a iniziative culturali di valore come questa, sottolineando l’importanza formativa ed educativa della danza.

Ma non finisce qui: dal 16 al 21 giugno, la scuola aprirà le porte a chiunque voglia scoprire e provare i suoi corsi, dalla danza classica all’hip hop, dal moderno al contemporaneo. Un’occasione unica per avvicinarsi al mondo della danza con professionalità e passione.