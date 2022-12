Canale Rio Martino, rinvenuto il cadavere di un uomo

A seguito delle operazioni di ricerca persona scomparsa, attivate dalla Prefettura il 15 dicembre, il personale operativo vvf del Comando di Latina, alle ore 16 circa di oggi, ha rinvenuto nel canale Rio Martino (ex Acque medie) il corpo senza vita di un uomo. Sul posto si rendeva necessario l’intervento del personale fluviale VVF (specialista rischio acquatico) che percorreva il canale su un gommone, con relativo idrocostume di protezione per gli operatori a bordo. Dopo diversi chilometri, all’altezza della zona di via capograssa a San Michele-Latina, veniva avvistato il corpo senza vita di una persona di sesso maschile.

Successivamente, in accordo con i Carabinieri, iniziavano le fasi di recupero della salma per poi consegnarla alle autorità competenti per gli accertamenti del caso.