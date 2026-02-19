Canali invasi dai rifiuti a Fondi, il sindaco Maschietto: “Vergognoso nel 2026”

Nonostante un tasso di raccolta differenziata da record, i canali di Fondi continuano a essere bersaglio degli incivili. Si è conclusa in questi giorni una massiccia operazione di pulizia che ha visto impegnati gli operai del consorzio di bonifica Lazio sud ovest, la De Vizia e il comune.

Dopo una complessa fase di trinciatura della vegetazione, le squadre sono intervenute per rimuovere tonnellate di rifiuti abbandonati nelle acque di via Quarto Iannotta, via Goffa e via del Mare. Un lavoro faticoso che ha richiesto mezzi meccanici e settimane di sforzi coordinati.

Il sindaco Beniamino Maschietto, amareggiato dai cumuli estratti, ha lanciato un avvertimento durissimo: «È uno scempio. Mentre la città si impegna per differenziare ogni singolo materiale, c’è ancora chi getta immondizia nei canali. Le telecamere stanno portando a molte sanzioni ma la repressione non basta: serve un cambio di passo culturale in tutto il Centro Italia».

Nonostante Fondi sia stata citata da Legambiente come esempio virtuoso a livello regionale, l’amministrazione ribadisce che i numeri non bastano se non accompagnati dal rispetto per l’ambiente. Il sindaco e l’assessore Fabrizio Macaro hanno ringraziato il personale coinvolto in un’impresa «tutt’altro che banale» per risorse e uomini impiegati.