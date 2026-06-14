Cancelli a Palazzo M, Celentano e Muzio: “Chiederemo soluzioni alternative”

Questione cancelli al Palazzo M, dopo giorni di interventi politici trasversali, arriva la nota del sindaco Celentano e l’assessore Muzio.

L’Ente si dice pronto a collaborare nell’iter partito con i bandi di gara del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) dal valore complessivo di 30 milioni di euro, destinati alla ristrutturazione, messa in sicurezza e adeguamento funzionale di Palazzo M, lo storico edificio di corso della Repubblica progettato dall’architetto Oriolo Frezzotti e oggi sede del Comando Provincia della Guardia di Finanza e alcuni Uffici della Questura.

Il sindaco Matilde Celentano ha sottolineato l’alto valore identitario dell’opera:

“La riqualificazione di Palazzo M è una notizia estremamente positiva per la città. La sua valorizzazione può contribuire ulteriormente alla crescita e all’attrattività del territorio.

Quando il progetto entrerà nelle fasi che richiedono il contributo del Comune, porteremo le nostre valutazioni nell’interesse dei cittadini”.

Il restyling porta con sé infatti il tema caldo che sta già accendendo il dibattito pubblico: la possibile chiusura dei cancelli dei giardini.

Sul punto, la prima cittadina è stata chiara: “Riteniamo indispensabile avviare un confronto con tutte le parti coinvolte per individuare soluzioni condivise che sappiano conciliare le esigenze di sicurezza e funzionalità con la fruibilità pubblica degli spazi”.

A entrare nei dettagli tecnici e politici è l’assessore all’Urbanistica, Annalisa Muzio, spiegando che gli uffici comunali e il SUE (Sportello Unico Edilizia) formuleranno le proprie osservazioni non appena sarà presentata la documentazione.

L’intervento si inserirà nel quadro del Piano Città degli Immobili Pubblici (siglato con l’Agenzia del Demanio) e del Masterplan del centro storico, una pianificazione cruciale visto il traguardo imminente del centenario di Latina.

L’assessore ha poi voluto rassicurare i cittadini preoccupati per la potenziale blindatura dell’area:

La chiusura dei cancelli è attualmente solo un’ipotesi del MIT avanzata su proposta della Guardia di Finanza.

Qualsiasi modifica agli spazi esterni dovrà comunque ottenere il parere favorevole del Ministero della Cultura.

“Chiederemo agli enti coinvolti di valutare soluzioni alternative ai cancelli” ha concluso Muzio. “L’obiettivo è garantire la migliore integrazione possibile tra il complesso e il tessuto urbano, coniugando sicurezza e apertura alla città”.