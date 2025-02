Cane smarrito viaggia da Cisterna a Roma Termini in treno

Si è smarrito a Cisterna, è stato ritrovato a Roma Termini e, poche ore fa, riconsegnato alla padrona. E’ l’incredibile storia di un cagnolone la cui scomparsa era stata denunciata nelle scorse ore tramite social:

“Stamattina – scrivono su Facebook – questo cucciolone è salito sul treno a Cisterna (così hanno detto alcuni passeggeri), l’abbiamo visto scendere a Termini all’attivo del treno che da Latina parte alle 6.04. L’abbiamo affidato alla Polfer di Roma Termini”.

Nel pomeriggio di oggi il lieto fine, annunciato da Enrico Rizzi, un attivista animalista che ha raccontato la storia del ritrovamento: “Sono da poco arrivato alla stazione Termini per andare a Napoli. Giunto quasi ai binari del mio treno noto due agenti della Polizia di Stato che accarezzano un cane anziano steso per terra, completamente bagnato che trema terribilmente. La poliziotta mi riconosce e mi dice che a quanto pare è stato visto scendere da un treno poco prima. Noto la sua preoccupazione e quella del suo collega per le condizioni del cane. Preoccupazione che diventa anche mia anche per l’imminente partenza, ma riesco a tranquillizzare me stesso e gli agenti dopo aver visto le sue gengive, fortunatamente buone. Il cane è solo infreddolito per la forte pioggia che avrà preso questa notte.

Dico ai poliziotti che il cane anziano non può ovviamente restare lì e che andrebbe portato in un posto caldo. Così mi propongono di portarlo nel loro ufficio per farlo riscaldare un poco e nell’attesa di ricevere aggiornamenti da parte mia. Mi sto infatti attivando, mentre sono in viaggio, per trovare subito uno stallo su Roma per questa povera anima. Se qualcuno può prenderlo mi scriva in privato. Voglio ringraziare di cuore non solo gli Agenti della Polizia di Stato che hanno soccorso il cane, ma anche tutti i colleghi dell’ufficio per la sensibilità mostrata. Dietro quella divisa ci sono uomini e donne che come noi amano gli animali e non si voltano dall’altra parte davanti la sofferenza di un essere vivente che chiede aiuto. Questa è la Polizia di Stato che amo davvero e per il quale tutto noi dobbiamo esser fieri”.