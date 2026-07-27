Cane trovato morto in un trolley, orrore a San Felice Circeo

Macabra scoperta a San Felice Circeo, dove la carcassa di un cane di media taglia è stata rinvenuta all’interno di un trolley abbandonato nella zona della Cava del Brecciaro. A far scattare l’allarme sono stati alcuni passanti, insospettiti dalle evidenti tracce di sangue presenti sulla valigia e dal forte odore di putrefazione che ne fuoriusciva.

Sul posto sono tempestivamente intervenuti gli agenti della Polizia Locale. Una volta aperto il bagaglio, gli operatori si sono trovati di fronte a un sacco nero al cui interno era stato nascosto l’animale, che presentava evidenti segni di lesioni al volto, tra cui il muso fratturato.

La carcassa è stata successivamente presain carico dai tecnici dell’Istituto Zooprofilattico, che eseguiranno l’esame autoptico per chiarire le esatte cause del decesso e stabilire se le ferite siano state inflitte prima o dopo la morte. Nel frattempo, gli accertamenti condotti dalla Polizia Locale tramite la lettura del microchip hanno già permesso di risalire all’identità dei proprietari dell’animale, verso i quali sono ora in corso le verifiche per accertare eventuali responsabilità.