Canone Concessorio, Abc fa chiarezza sui versamenti al Comune

Abc ha già dato mandato per il versamento dei 670mila euro al Comune. L’azienda di via Bassanese, con un lungo comunicato diffuso dai propri organi stampa, interviene per chiarire, però, alcuni aspetti relativi alla vicenda che ha coinvolto i rapporti con l’Amministrazione comunale, ribadendo la volontà di proseguire nel segno della collaborazione istituzionale:

“È opportuno precisare che le somme di cui si parla, recentemente corrisposte all’Ente, si riferiscono a più annualità pregresse. Le tempistiche di versamento sono state fisiologicamente legate alla necessità di completare un più ampio e complesso allineamento delle reciproche partite contabili tra l’Azienda e l’Amministrazione comunale. Nel corso del 2025, infatti, l’Azienda ha gestito una temporanea flessione della liquidità, che si è poi definitivamente normalizzata con il recupero della piena disponibilità di cassa nelle prime settimane di giugno, di cui il CdA ha preso formalmente atto nella seduta del 22 giugno scorso”.

“In questo contesto, il dialogo tra l’Azienda e l’Ente non si è mai interrotto, con l’obiettivo condiviso di riequilibrare i flussi finanziari nel minor tempo possibile. L’Azienda si è subito attivata. A valle di un proficuo incontro di allineamento con la dirigenza comunale tenutosi lo scorso 3 luglio, il Presidente del CdA. Alessandro Angelini ha dato mandato di procedere immediatamente con la predisposizione del pagamento del canone concessorio maturato al 31 dicembre 2025, adempimento eseguito dagli uffici nella medesima giornata con il conseguente trasferimento”.

“Il Consiglio di Amministrazione ribadisce il proprio costante impegno a mantenere rapporti improntati alla massima sinergia e collaborazione istituzionale con il Comune di Latina. La positiva definizione di questo iter amministrativo conferma come il lavoro congiunto consenta di operare sempre e solo nell’interesse esclusivo della collettività”.