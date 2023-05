Canottaggio, il Challenge “Filippo Mondelli”

Il prossimo 20 maggio, durante gli C2 Open Championships 2023, in programma il 20 e 21 maggio a Roma presso gli impianti sportivi di “SapienzaSport” a Tor di Quinto, andrà in scena la seconda edizione del Challenge “Filippo Mondelli”, gara di Indoor Rowing dedicata al ricordo del campione di canottaggio Filippo Mondelli, il cui ricavato sarà destinato alla ricerca per la lotta contro il cancro.

Dopo il successo della prima edizione, svoltasi esclusivamente in modalità online dal 24 al 29 aprile 2022 e che ha raccolto la cifra di € 10.500 devoluta all’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, quest’anno alla consueta partecipazione online in programma dal 15 al 20 maggio, ci sarà la possibilità di gareggiare in presenza il 20 maggio, proprio durante gli C2 Open Championships 2023.

La competizione benefica, organizzata dalle Fiamme Gialle insieme alla A.S.D. C2 Team Italy, con il patrocinio della Federazione Italiana Canottaggio e l’ausilio di Concept 2 Italia, anche per quest’anno sarà aperta a tutti, tesserati e non, agonisti e amatori, dagli Under 12 fino ad arrivare agli Over 80. A differenza della prima edizione che prevedeva la distanza di 500 metri, quest’anno si disputerà sul percorso a tempo di un minuto e chiunque, in ogni angolo del mondo dispone di un remoergometro, potrà partecipavi.

Per iscriversi basterà cliccare sul seguente link https://www.ergevents.it/iscrizione-challenge-filippo-mondelli-bonifico/ e compilare il modulo entro le ore 24 del 14 maggio 2023. La tassa di iscrizione, che è a tutti gli effetti una donazione, sarà libera a partire da 10 euro e dovrà essere versata con bonifico bancario intestato a A.S.D C2 TEAM ITALY al seguente IBAN: IT85B0200839011000106027690. Per confermare l’iscrizione basterà inviare la ricevuta del bonifico all’indirizzo mail iosonofilippo2022@gmail.com.

Dal 20 al 24 maggio, cinque giorni di tempo per effettuare la prova al remoergometro e inserire il risultato al seguente link https://www.ergevents.it/iscrizione-challenge-filippo-mondelli-bonifico/ .

Al termine della competizione le classifiche saranno pubblicate sui siti web: www.fiammegialle.org, www.canottaggio.org, www.worldrowing.com e www.concept2.it.