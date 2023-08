Canottaggio, Mondiali U19: argento per la latinense Giulia Zaffanella

Splendida medaglia d’argento per Giulia Zaffanella ai Mondiali Under 19 di canottaggio in svolgimento sul bacino olimpico di Vaires-sur-Marne in Francia, dove tra meno di un anno, dal 27 luglio al 3 agosto andranno in scena i Giochi Olimpici di Parigi 2024.

L’atleta della Sezione Giovanile delle Fiamme Gialle, classe 2005, nata a Roma ma latinense “doc” e sabaudiana di adozione da quando ha iniziato a praticare il canottaggio nelle giovanili gialloverdi, si è laureata Vicecampionessa del Mondo nella specialità del “quattro con” insieme a Matilde Orsetti (SC Arno), Marta e Giulia Orefice (SC Moltrasio) e la timoniera Margherita Fanchi (SC Varese), dietro solamente alle possenti statunitensi. Sul traguardo vittoria agli USA con 7:07.97, argento all’Italia 7:10.00 e bronzo all’Australia 7:17.53.

Una medaglia che gratifica e riempie di gioia tutta la Sezione Giovanile delle Fiamme Gialle, perché tutti gli atleti condividendo giornalmente gli allenamenti e le difficoltà legate a essi, sono parte attiva nei vari successi individuali, come quello di Giulia oggi.