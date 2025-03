Cantiere abusivo nel Parco del Circeo, scatta il sequestro

La Polizia Locale di San Felice Circeo ha sequestrato un cantiere nella zona alta del paese, all’interno del Parco Nazionale, dove erano in corso lavori senza le necessarie autorizzazioni. Gli agenti, guidati dal comandante Mauro Bruno, insieme all’Ufficio Tecnico Comunale, hanno accertato che mancavano i pareri del Genio Civile, del vincolo paesaggistico, dell’Ente Parco e della Regione Lazio, indispensabili per avviare interventi in un’area protetta.

Nel cantiere si stavano effettuando lavori di manutenzione straordinaria dell’immobile, con la sistemazione delle aree esterne e la costruzione di una recinzione in cemento armato. L’assenza delle autorizzazioni ha reso necessario il sequestro immediato dell’area, per impedire ulteriori interventi non conformi alla normativa vigente.

Gli amministratori delle due società coinvolte, quella proprietaria dell’immobile e quella esecutrice dei lavori, sono stati denunciati alla Procura di Latina. Il sequestro si aggiunge ai tre già eseguiti a febbraio, segnale di una crescente attenzione delle autorità nella tutela del territorio e nella lotta agli abusi edilizi.