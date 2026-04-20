Caos al Goretti: infermieri dimezzati, pazienti in barella e un’aggressione

Domenica da incubo al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Goretti, travolto da un mix di sovraffollamento, carenza di personale e attimi di violenza. Con oltre cento pazienti in carico e i reparti saturi, la struttura è andata in tilt anche a causa di un’improvvisa riduzione dell’organico. A causa di una serie di assenze impreviste per malattia, erano solo otto gli infermieri in turno, rispetto ai dodici previsti.