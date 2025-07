Caos in consiglio comunale, Valletta e Bellini vengono alle mani

I consiglieri Dario Bellini (Lbc) e Vincenzo Valletta (Lega) si sono resi protagonisti in negativo del consiglio comunale odierno, arrivando ad attaccarsi prima verbalmente, fino poi ad arrivare alle mani.

La situazione nasce nel momento in cui Valletta termina il suo intervento e abbandona l’aula. Da lì il parapiglia con il consigliere Bellini, nei corridoi antistanti: dapprima si prendono a parole, poi uno schiaffo a testa. Valletta ha chiesto l’intervento dei sanitari del 118, immediatamente precipitatisi sul posto.

Intanto, con una nota, la Lega esprime vicinanza al consigliere Bellini: “Piena solidarietà da parte del partito e del gruppo Lega in Consiglio comunale al capogruppo consiliare di Latina Vincenzo Valletta, aggredito dal consigliere di opposizione Dario Bellini (Lbc). Questa sera durante il consiglio comunale dopo dibattimenti e polemiche in aula sulla vicenda ABC tra Valletta e lo stesso Bellini, appena il consigliere comunale leghista usciva dall’aula veniva aggredito dal consigliere Bellini. Tra i due consiglieri sono scaturite parole grosse, inevitabili alterchi che possono degenerare in una rissa verbale durante accesi consigli comunali, ma mai però si può trascendere alla violenza. Come gruppo Lega condanniamo fermamente il gesto di Bellini, perché il confronto democratico è altro, non si può rispondere alle parole, seppure scomode, con una violenza verbale feroce e anche con la violenza fisica, tipica di chi non ha argomentazioni e non accetta il giudizio altrui che vanno ben al di là di una discussione politica”.