Caos nel consiglio comunale di Latina, l’opposizione dal Prefetto

Come annunciato, i consiglieri di opposizione hanno incontrato nel pomeriggio di oggi la vicaria del prefetto di Latina, dott.ssa Monica Perna, per informarla di quanto accaduto nell’ultimo consiglio comunale sul bilancio di previsione e dei motivi della loro protesta, sfociata nell’occupazione dell’aula consiliare.

«Ringraziamo la dottoressa Perna – affermano i consiglieri di Lbc, Pd, M5S e Per Latina 2032 – per la disponibilità con cui ci ha ricevuto, sebbene sia un periodo di festività, e per aver ascoltato le nostre istanze».

«Le abbiamo esposto nel dettaglio quanto avvenuto nel corso della seduta di venerdì scorso denunciando in particolare la conduzione e la gestione dei lavori in aula che, a nostro avviso, hanno oltrepassato i limiti in quanto non sono stati rispettati né la prassi istituzionale, né le norme regolamentari, tantomeno i diritti dei consiglieri di minoranza e il dibattito democratico»

«Come opposizione, – concludono – valuteremo i prossimi passaggi riservandoci di procedere nelle sedi competenti».