Caos nella zona dei pub, arrestato 18enne a Latina

Un giovane di Latina, appena maggiorenne, ha seminato il panico nella zona dei pub del centro, nella serata di venerdì, molestando e provocando altri ragazzi con atteggiamenti violenti. Ne è scaturita una rissa che ha richiesto l’intervento della Polizia. All’arrivo delle pattuglie, il ragazzo, in evidente stato di alterazione alcolica, non si è calmato, anzi ha minacciato e tentato di aggredire gli agenti con un pugno, fallendo. Immobilizzato e condotto in Questura, è stato arrestato e trattenuto in cella di sicurezza per la notte.

Il giorno successivo, durante il processo per direttissima, il giudice ha convalidato l’arresto ma ha concesso la libertà al giovane senza misure cautelari in attesa del giudizio finale. L’operazione è parte dei controlli intensificati del progetto “Alto Impatto”, che ha coinvolto oltre 1800 persone identificate e sette espulsioni.