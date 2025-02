Caos sul bando rifiuti a Terracina, FdI: ”Fandonie da bar”

Fratelli d’Italia interviene sulle polemiche riguardo al bando per la raccolta dei rifiuti a Terracina, difendendo l’operato degli assessori coinvolti. Fabio Minutillo, coordinatore cittadino del partito, ha dichiarato: “Il dibattito che sta circolando è infondato. La mozione di Europa Verde non solleva errori che giustificherebbero lo stop alla gara. Un annullamento creerebbe un disservizio importante, proprio in vista della stagione turistica. Chi vuole fermare il bando dovrebbe occuparsi direttamente della raccolta rifiuti.”

Minutillo ha poi sottolineato che la mozione esiste dal 27 novembre 2024, senza che ci fossero motivi tecnici per fermare o rinviare la gara. “È sorprendente che alcune persone, da un giorno all’altro, abbiano cambiato opinione sul bando. Probabilmente, la cena tra Forza Italia e parte dell’opposizione ha influenzato la decisione.”

Concludendo, ha rimarcato che un annullamento a un anno dalla preparazione del capitolato e a due mesi dalla chiusura delle offerte avrebbe gravi conseguenze per tutti.