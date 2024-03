Capitale della Cultura 2026, Palazzo:”Instantanea stupenda per il nostro territorio”

Gaeta e Latina tra le 10 finaliste per diventare Capitale della Cultura 2026, ieri a Roma le delegazioni delle due città pontine hanno presentato i progetti di fronte alla commissione che decreterà la vincitrice.

Dopo le parole di soddisfazione del presidente della Provincia Gerardo Stefanelli, sono arrivate anche le dichiarazioni dell’Assessore al Turismo, allo Sport, all’Ambiente e Sostenibilità della Regione Lazio Elena Palazzo.

“Ci riempie di orgoglio – spiega la Palazzo – che Latina e Gaeta siano tra le 10 finaliste per l’assegnazione del titolo di Capitale Italiana della Cultura 2026. L’approdo alla fase finale dell’iter di assegnazione è già di per sé un risultato eccezionale che premia la vitalità del territorio pontino. Un’istantanea stupenda che ritrae e valorizza il nostro patrimonio storico, culturale e artistico. I miei complimenti vanno ai sindaci di Latina e Gaeta, Matilde Celentano e Cristian Leccese, perché iniziative come questa rappresentano una grande occasione di rilancio anche per il turismo di un territorio dalle grandi potenzialità”.