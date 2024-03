Capitale della Cultura, il Comune: “Sostegno da personalità autorevoli”

La città di Latina è tra le finaliste per il titolo di Capitale italiana della Cultura 2026, con la cerimonia di proclamazione prevista per giovedì 14 marzo presso il Ministero della Cultura. Il sindaco Matilde Celentano, insieme all’assessore all’Urbanistica Annalisa Muzio e alla direttrice del progetto Daniela Cavallo, presenterà il dossier “Latina bonum facere”.

Il progetto ha ricevuto importanti sostegni da parte di personalità autorevoli, come il professore universitario Mosè Ricci, lo storico dell’architettura Luigi Prestinenza Puglisi e il presidente dell’Istituto Nazionale di Architettura Marco Vivio.

Anche esponenti culturali e istituzionali, come Gian Arnaldo Caleffi e Pierantonio Palluzzi, hanno espresso il loro appoggio. La candidatura di Latina è vista come un’opportunità per promuovere la cultura e la storia del territorio, oltre che per stimolare la coesione sociale e lo sviluppo economico.