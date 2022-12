Capodanno di divieti a Formia, l’ordinanza del sindaco Taddeo

Sarà un Capodanno più sicuro anche a Formia dove il sindaco Gianluca Taddeo ha firmato un’ordinanza che vieta la somministrazione di alcolici, l’ intrattenimento musicale sul suolo pubblico ed i fuochi d’artificio.

Il primo cittadino, nello specifico, ha vietato la vendita e la somministrazione di bevande dalle 12 di domani sino alle 8 del primo gennaio sia analcoliche che alcoliche in luogo pubblico o all’esterno dei locali. Vietati anche gli spettacoli musicali dal vivo o con dj all’esterno dei locali, viene consentita solo la filodiffusione. Vietati, ovviamente anche i fuochi d’artificio, petardi ed altri botti.

Nell’ordinanza si fa richiamo anche ai titolari delle attività commerciali, chiamati a vigilare su quanto accade nei propri locali e mantenere il decoro urbano ripulendo i tavoli dei locali e provvedendo ad ampliare il numero di secchi per la raccolta differenziata.

Di seguito i divieti che vengono riportati nell’ordinanza del sindaco Gianluca Taddeo:

“-la somministrazione all’esterno dei locali di qualsiasi bevanda analcolica, alcolica e superalcolica in contenitori di vetro e lattine;

– il consumo in luogo pubblico, ovvero all’esterno dei locali e nelle aree di pertinenza, di qualsiasi bevanda analcolica, alcolica e superalcolica in contenitori di vetro e lattine;

– l’esercizio in luogo pubblico, ovvero all’esterno dei pubblici esercizi, di qualsiasi intrattenimento o spettacolo complementare all’esercizio dell’attività di somministrazione (É consentito unicamente l’intrattenimento musicale mediante filodiffusione nei limiti consentiti dalla legge);

– il posizionamento sul suolo pubblico, nelle aree di pertinenza già occupate o all’interno di dehors, sotto tende, ombrelloni o altro, esterni ai locali, di consolle di qualsiasi tipo, di palchi di qualsiasi tipo per la diffusione di musica sia dal vivo sia mediante esibizioni di d.j. o altri artisti di qual si voglia tipologia;

– l’utilizzo e l’accensione lancio e sparo di fuochi di artificio, mortaretti, petardi, bombette e oggetti similari e bombolette spray che emanano sostanze orticanti o comunque nocive;”