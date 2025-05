Caporalato a Campoverde, multa da 37mila euro: imprenditore denunciato

Impiegava lavoratori irregolari e, in alcuni casi, senza nemmeno il permesso di soggiorno. È quanto emerso da un’operazione condotta nella giornata di ieri dai carabinieri della Stazione di Campoverde e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Latina, nell’ambito dei controlli contro il fenomeno del caporalato.

Nel mirino dei militari è finita un’azienda agricola del territorio, all’interno della quale è stato effettuato un accesso ispettivo. Al termine degli accertamenti, il titolare dell’azienda, un 58enne residente ad Aprilia, è stato denunciato in stato di libertà per aver impiegato lavoratori irregolari sul territorio nazionale.

I carabinieri hanno identificato complessivamente 19 lavoratori, di cui 13 di nazionalità indiana e 6 rumena. Tra questi, sei sono risultati sprovvisti di permesso di soggiorno, mentre per otto non era stata effettuata la comunicazione obbligatoria di assunzione.

Per ciascun lavoratore impiegato in nero è prevista la maxi sanzione e la sospensione dell’attività. Il titolare è stato così sanzionato per un totale di circa 37mila euro. Contestualmente, sono state avviate le procedure previste per i lavoratori stranieri irregolari, come disposto dalla normativa sull’immigrazione.